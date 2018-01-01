 بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة | مجتمع

الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة

حي المسيرة بمراكش يهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

''حي المسيرة'' بمراكش يهتز وها أشنو وقع

بالصورة..الداودية لجمهورها دابة تشوف | ثقافة و فنون

بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف''

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم | اقتصاد

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم

بالفيديو..تصوير رنين مغناطيسي عالي الدقة لجنين وهو في رحم أمه‎ | بووز

بالفيديو..تصوير رنين مغناطيسي عالي الدقة لجنين وهو في رحم أمه‎

مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع

مغاربة طالع ليهم الدم بسبب أغنية بنت الستاتي | مجتمع

مغاربة طالع ليهم الدم بسبب أغنية بنت الستاتي

مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم + الصور | دولي

مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم + الصور

العثور على هيكل عظمي بأحد المنازل بطنجة وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

العثور على هيكل عظمي بأحد المنازل بطنجة وهذه التفاصيل

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف''

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 01:29 بالصورة..الداودية لجمهورها دابة تشوف | ثقافة و فنون
بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف''
تستعد نجمة أغنية الشعبي الفنانة المغربية زينة الداودية لإطلاق أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان ''دابة تشوف''، وشاركت زينة جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة حصرية من غلاف الأغنية،

شوف تيفي:ماريا جعدود

تستعد نجمة أغنية الشعبي الفنانة المغربية زينة الداودية لإطلاق أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان ''دابة تشوف''، وشاركت زينة جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة حصرية من غلاف الأغنية، وأرفقتها بتدوينة كتبت فيها جمهوري الحبيب انتظروا نزول أغنيتي الجديدة (دابة تشوف)''

ومن خلال أغنيتها الجديدة تعود الداودية للتعامل مرة أخرى مع الملحن والموزع محمد الشرابي وذلك بعد التعامل معه في أغنية ''راي ولا شعبي ولا مغربي''

جدير بالذكر أن الداودية أطلقت مؤخرا أغنية تحمل عنوان ''نسمح وماننساش'' رفقة الفنان الجزائري قادر الجابوني والتي لاقت نجاحا كبيرا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيزينة الداوديةدابة تشوفأغنية جديدةالملحنمحمد الشرابي.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع

عــاجل..هذه حقيقة طلاق الشيخة إيمان التسونامي | ثقافة و فنون

عــاجل..هذه حقيقة طلاق الشيخة إيمان التسونامي

فنانون محرومون من الظهور في قنوات إم بي سي بسبب غنائهم في قطر‎ | ثقافة و فنون

فنانون محرومون من الظهور في قنوات ''إم بي سي'' بسبب غنائهم في قطر‎

عـــاجل..نجم ستار أكاديمي يتعرض لحادثة سير خطيرة وهاشنو وقع ليه | ثقافة و فنون

عـــاجل..نجم ستار أكاديمي يتعرض لحادثة سير خطيرة وهاشنو وقع ليه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تحرقات و منين مشات لمصحة خاصة فكازا باش تعالج وقع ليها خطأ طبي وحيدو ليها نيفها | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

بالفيديو..تحرقات و منين مشات لمصحة خاصة فكازا باش تعالج وقع ليها خطأ طبي وحيدو ليها نيفها

بالفيديو..عندما يتألم الفنان المغربي في صمت بسبب تكاليف العلاج الغالية..في قلب منزل الفنان المسرحي بونعناعة بفاس..كنطالب وزير الثقافة يدّخل حيث بطاقة الفنان مصالحة لوالو | خارج البلاطو

بالفيديو..عندما يتألم الفنان المغربي في صمت بسبب تكاليف العلاج الغالية..في قلب منزل الفنان المسرحي بونعناعة بفاس..كنطالب وزير الثقافة يدّخل حيث بطاقة الفنان مصالحة لوالو

نداء جد مؤثر من مدينة طنجة..راجلها قطعو ليه رجليه بسبب المرض و هي خدامة فالميناج ومبقاوش كيخلصو الكراء..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر من مدينة طنجة..راجلها قطعو ليه رجليه بسبب المرض و هي خدامة فالميناج ومبقاوش كيخلصو الكراء..لأصحاب القلوب الرحيمة

بالفيديو..نايضة قربالة فمؤتمر حزب الاشتراكي الموحد بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو..نايضة قربالة فمؤتمر حزب الاشتراكي الموحد بالرباط

﻿

آخر المستجدات

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة | مجتمع
منذ 30 دقيقة

الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة

حي المسيرة بمراكش يهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

''حي المسيرة'' بمراكش يهتز وها أشنو وقع

بالصورة..الداودية لجمهورها دابة تشوف | ثقافة و فنون

بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف''

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم | اقتصاد

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.