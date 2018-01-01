بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف'' ﻿

تستعد نجمة أغنية الشعبي الفنانة المغربية زينة الداودية لإطلاق أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان ''دابة تشوف''، وشاركت زينة جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة حصرية من غلاف الأغنية،

شوف تيفي:ماريا جعدود

تستعد نجمة أغنية الشعبي الفنانة المغربية زينة الداودية لإطلاق أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان ''دابة تشوف''، وشاركت زينة جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة حصرية من غلاف الأغنية، وأرفقتها بتدوينة كتبت فيها جمهوري الحبيب انتظروا نزول أغنيتي الجديدة (دابة تشوف)''

ومن خلال أغنيتها الجديدة تعود الداودية للتعامل مرة أخرى مع الملحن والموزع محمد الشرابي وذلك بعد التعامل معه في أغنية ''راي ولا شعبي ولا مغربي''

جدير بالذكر أن الداودية أطلقت مؤخرا أغنية تحمل عنوان ''نسمح وماننساش'' رفقة الفنان الجزائري قادر الجابوني والتي لاقت نجاحا كبيرا.