هذه هي الأسماء المرشحة لخلافة رحيل رونالدو من الريال ﻿

بعدما راجت أخبار حول اقتراب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، نشرت صحيفة ''آس'' الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن أسماء نجوم مرشحة لخلافة رونالدو لو رحل عن الريال، حيث ضمت اللائحة أسماء

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بعدما راجت أخبار حول اقتراب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، نشرت صحيفة ''آس'' الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن أسماء نجوم مرشحة لخلافة رونالدو لو رحل عن الريال، حيث ضمت اللائحة أسماء نجوم من العيار الثقيل.

ومن بين الأسماء المرشحة، هاري كين مهاجم توتنهام حيث توج هداف العالم في عام 2017 ، ومن جهة أخرى نيمار داسيلفا مهاجم باريس سان جيرمان القادم من برشلونة الإسباني حيث يسعى رئيس النادي الملكي للظفر بخدمات النجم البرازيلي.

وأَضافت التقارير ذاتها أن البلجيكي إيدين هازارد نجم تشلسي يتكرر اسمه كثيرا في الوصول للميرينغي في الصحافة الإنجليزية وعلى الرغم من أن اللاعب صرح للعلن أنه باق في ستامفورد بريدج، وبالإضافة إلى هؤلاء، الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان مرشح هو الآخر لحمل قميص الميرينغي.

وفي نفس السياق ذكرت الصحيفة الإسبانية أن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعد من بين أهداف ريال مدريد، واخيرا النجم الأرجنتيني الموهوب باولو ديبالا لاعب جوفنتوس الإيطالي يتردد اسمه في أروقة ريال مدريد بفضل مستواه العالي.