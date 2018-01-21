مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع ﻿

تلقت الفنانة الرائدة نزهة الشعباوي صدمة، بعدما حكمت لها المحكمة حكما قضائيا لصالحها ابتدائيا واستئنافيا ضد زوجها السابق، وتفاجأت بإعادة البحث من جديد.

شوف تيفي

تلقت الفنانة الرائدة نزهة الشعباوي صدمة، بعدما حكمت لها المحكمة حكما قضائيا لصالحها ابتدائيا واستئنافيا ضد زوجها السابق، وتفاجأت بإعادة البحث من جديد.

وفي تفاصيل القضية قالت نزهة الشعباوي المطربة التي أثثت منصة قصر الصخيرات في العديد من المرات بين يدي الملك الراحل الحسن الثاني، أن القضاء لم ينصفها في ملف يتعلق بحق تمدرس أطفالها، حيث سبق وأن حكم فيه لصالحها بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وهو الأمر الذي تطلب سنوات عديدة واستلمت مبلغ واجبات التمدرس بعد أن تم تنفيذ الحكم على الطرف الآخر (زوجها السابق)، لكن الأخير لجأ إلى محكمة النقض، وهناك تفاجأت بإرجاع الملف للبحث فيه من جديد وحكم فيه بإلغاء واجبات التمدرس بحجة أنه لا يرغب في استمرار أبنائه بالمدارس الخصوصية، وقدم على إثر ذلك وثائق مزورة -حسب قولها- تفيد أنه لا يملك شيئا مع العلم أن الكل يعرف بأنه ميسور.

وأضافت الفنانة الشعباوي خلال حديثها مع ''شوف تيفي'' ''هنا أطرح علامة استفهام، كيف يتم الحكم لصالحي ابتدائيا واستئنافيا، وتضرب بعرض الحائط هذه الأحكام؟، والأخطر من ذلك فبعد هذا القرار (.......) في حقي، تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ الذي سبق أن نفذ عليه وحكمت له المحكمة بقبول الطلب''.

وتساءلت نزهة الشعباوي ''أي قانون الذي يلغي أحكاما ويصدر مكانها أحكاما .....''، حسب تعبيرها، مضيفة أنه قد جاء في مدونة الأسرة ما يفيد أنه في حالة الطلاق يستمر الأطفال بنفس المدارس التي كانوا فيها، ويحتفظ لهم بنفس المستوى المعيشي.

جدير بالذكر أن الشعباوي تعتبر من الفنانين الرواد الذين أغنوا الساحة الفنية بأغاني مغربية مميزة، وكانت من بين الفنانات المفضلات لدى الملك الراحل الحسن الثاني.