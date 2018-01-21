مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم + الصور ﻿

أقدم مجهولون على الإعتداء على مسجد بالعاصمة السويدية ستوكهولم ، مساء أمس الجمعة برسم صليب معقوف على واجهة المسجد المركزي.

شوف تيفي : وكالات

أقدم مجهولون على الإعتداء على مسجد بالعاصمة السويدية ستوكهولم ، مساء أمس الجمعة برسم صليب معقوف على واجهة المسجد المركزي.

المجهولون كتبوا على واجهة المسجد كتابات نازية بالطلاء الأزرق الفاتح، وأمام هذا الأمر استنكر إمام المسجد هذا الفعل المشين قائلا « من المحزن جدا أن نرى هذه الصورة التي تذكر بالكراهية، هذا المسجد استهدف 22 مرة خلال سنة 2017 وتعرض للتخريب مرتين من قبل النازيين ».

ويضم المسجد الذي يمكن أن يستوعب نحو 2000 شخص مكتبة وقاعة للألعاب الرياضية ومكاتب وقاعات للمؤتمرات ومطبخا كبيرا.