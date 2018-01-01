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خبر ســار للمزارعين الموسميين المغاربة .. 10 ألاف و400 عقد عمل جديد.

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 23:33 خبر ســار للمزارعين الموسميين المغاربة .. 10 ألاف و400 عقد عمل جديد. | مجتمع
خبر ســار للمزارعين الموسميين المغاربة .. 10 ألاف و400 عقد عمل جديد.
رخصت الحكومة الإسبانية هذه السنة 10 آلاف و400 عقد عمل جديد لمزارعين موسميين مغاربة بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل لجني الفراولة وباقي الفواكه الحمراء وكذا الحوامض.

''شــوف تيفي''

رخصت الحكومة الإسبانية هذه السنة 10 آلاف و400 عقد عمل جديد لمزارعين موسميين مغاربة بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل لجني الفراولة وباقي الفواكه الحمراء وكذا الحوامض.

وأوضحت وكالة (أوروبا بريس) نقلا عن منظمات زراعية إسبانية أن هذا الرقم تم الكشف عنه خلال اجتماع انعقد بمدريد بين ممثلين عن هذه المنظمات ومسؤولين عن المديرية العامة للهجرة التابعة لوزارة التشغيل الإسبانية، وتم خلال هذا اللقاء مناقشة قضية عقود العاملات الموسميات المغربيات بالنسبة للحملة المقبلة لجني الفراولة وباقي الفواكه الحمراء والحوامض المتوقعة ما بين شهر أبريل ويونيو 2018.

وأضاف المصدر ذاته أن جمعيات المزارعين طالبت باتفاق مع الحكومة من أجل توظيف حوالي 16 ألف امرأة، 10 آلاف سيتم توظيفهن للمرة الأولى، وستعطى الأولوية للنساء ذوات تجربة في هذا المجال، متزوجات ولهن أطفال، ويلتزمن بالعودة إلى المغرب بعد انتهاء مدة العقد، ومن المنتظر أن ينطلق مسلسل انتقاء العاملات المغربيات ما بين 29 يناير و 2 فبراير 2018.

 

 

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