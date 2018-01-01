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غـــــريب .. امــرأة في جنوب إفريقيا تلد طفلاً بعد عشرة أيام على وفاتها

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 22:17 غـــــريب .. امــرأة في جنوب إفريقيا تلد طفلاً بعد عشرة أيام على وفاتها | دولي
غـــــريب .. امــرأة في جنوب إفريقيا تلد طفلاً بعد عشرة أيام على وفاتها
أنجبت امرأة في جنوب إفريقيا طفلاً بعد عشرة أيام على وفاتها، ما جعل من الفاجعة اثنتيْن، الخبر ترك عائلة المرأة وأهل المنطقة حيث عاشت في حالة يصعب وصفها.

''شــوف تيفي''

أنجبت امرأة في جنوب إفريقيا طفلاً بعد عشرة أيام على وفاتها، ما جعل من الفاجعة اثنتيْن، الخبر ترك عائلة المرأة وأهل المنطقة حيث عاشت في حالة يصعب وصفها.

وفــي هذا الصدد قال طاقم العاملين في صالون الجنازات إن ''عملية اكتشاف المولود تمّت قبل يوم واحد من دفن المرأة''، وأضافت مصادر صحفية بريطانية أشارت إلى أن ''الأم، نومفيليسو نوماسونتو مدويي، توفيت في الثالثة والثلاثين من عمرها بعد معاناة أصابت الجهاز التنفسي لديها، وأنها من منطقة ريفية نائية في كاب الشرقية في جنوب إفريقيا'' مردفة ''أنا مدمَّرة كلياً من نبأ وفاة ابنتي والآن أعيش صدمة حياتي لأنّها أنجبت بعد عشرة أيّام من موتها ما هذا؟'' هذه كانت الكلمات القليلة التي قالتها والدة مدويي.

من جهته، فونديل ماكالانا، المسؤول في صالون الجنازات قال ''إن الطفل دفن مع أمه في تابوت كبير''، معبّراً في الوقت عينه عن سخطه من الطريقة التي تمّت بها الأمور، وعبّر عن ''الرعب الذي عاشه'' وقال إنه ''لم ينظر حتى لجنس المولود لأن خبر الولادة نزل كالصاعقة على رأسه''، وأضاف المسؤول قائلاً ''قبل يوم من الدفن لاحظ العاملون ظهور رأس المولود الميت'' حسب ما أورده موقع ''أرونيـوز''.
هـــذا ولا تفسير واضحاً لدى الخبراء والأطباء عن هذه الحالة، لكن نظريات عدة منها تراخي عضل المرأة بعد الوفاة أو نشاط بكتيري قد يمثلان السبب في خروج المولود.
يذكر أخيراً أنه في حالة مشابهة حصلت في العام 2009 في بريطانيا، نجح الممرضون بإبقاء قلب أمّ على قيد الحياة على الرغم من إعلان ''موتها السريري'' وذلك بهدف إنهاء عملية قيصرية. العملية آنذاك تكللت بالنجاح.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الجنازات الطفل الدفن عشية

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