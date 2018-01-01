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فرنسا تواجه خطر الإرهاب من جديد وهاشنو وقع

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 21:35 فرنسا تواجه خطر الإرهاب من جديد وهاشنو وقع | دولي
فرنسا تواجه خطر الإرهاب من جديد وهاشنو وقع
أوقفت يومه السبت الشرطة الفرنسية، في باريس شابا في الثالثة والثلاثين من العمر، بعدما وُجهت إليه تهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ومبايعة تنظيم الدولة الإسلامية « داعش » في شريط مصور، حسب ما كشفت عنه

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أوقفت يومه السبت الشرطة الفرنسية، في باريس شابا في الثالثة والثلاثين من العمر، بعدما وُجهت إليه تهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ومبايعة تنظيم الدولة الإسلامية « داعش » في شريط مصور، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس برس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطة عثرت على مواد يمكن استخدامها في صنع مُتفجرات، وعبوة قد تكون ناسفة إضافة إلى نظام تفجير، حيث ذكرت الشرطة « أنه أول اعتداء تحبطه الإدارة العامة للأمن الداخلي منذ بداية العام ».

وعثرت الشرطة أيضا على أشرطة فيديو عدة تم تصويرها الصيف المنقضي ومع نهاية العام، يعلن المشتبه به في أحدها مبايعته زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي مع ظهور راية التنظيم السوداء في الشريط.

 

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