 نجل الداعية ''سلمان العودة'' يغرّد بحزن بعد انتشار شائعات عن وفاة والده .. والسعودية تتكتم عن مصيره المجهول ﻿
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نجل الداعية ''سلمان العودة'' يغرّد بحزن بعد انتشار شائعات عن وفاة والده .. والسعودية تتكتم عن مصيره المجهول

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 19:52 نجل الداعية سلمان العودة يغرّد بحزن بعد انتشار شائعات عن وفاة والده .. والسعودية تتكتم عن مصيره المجهول | دولي
نجل الداعية ''سلمان العودة'' يغرّد بحزن بعد انتشار شائعات عن وفاة والده .. والسعودية تتكتم عن مصيره المجهول
تواصل السلطات السعودية تكتمها على مصير الداعية سلمان العودة، على الرغم من انتشار شائعات خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل، تتحدث عن وفاته دون وجود أدلة على ذلك، ما دفع نجله عبد الله إلى

''شــوف تيفي''

 

تواصل السلطات السعودية تكتمها على مصير الداعية سلمان العودة، على الرغم من انتشار شائعات خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل، تتحدث عن وفاته دون وجود أدلة على ذلك، ما دفع نجله عبد الله إلى التساؤل مجدداً عن مصير والده.

وكان عبد الله أكد يوم الثلاثاء ، عن نقل والده إلى المستشفى، بعد مضي 4 أشهر على سجنه في زنزانة انفرادية، وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع ''تويتر''، مساء أمس الجمعة 19 يناير 2018، قال عبد الله إن أياماً مضت على رؤية والده سلمان في المستشفى، مؤكداً أنه ''لم يُسمح للداعية بالتواصل ولم يتم الإفراج عنه''.

وأكد عبد الله أن الحكومة السعودية لم تبلغ عائلة الداعية حتى مساء أمس الجمعة بأي شيء يتعلق بصحته، وتفاعل مغردون مع تغريدة عبد الله وأبدوا تضامنهم معه ومع والده، وتواجه الحكومة السعودية مطالب للكشف عن مصير العودة الذي سبب تدهور حالته الصحية وإخفاء المعلومات عن سلامته قلقاً لدى عائلته ومحبيه، ولم يصدر أي رد رسمي من الحكومة على ما أُثير عن وفاة العودة جراء التدهور الشديد في صحته، حسب ما أورده موقع ''هاف بوست عربي'' .

هــذا وقد دعا الكاتب السعودي جمال خاشقجي حكومة الرياض إلى تقديم ما يُطمئن الناس على الداعية العودة، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: ''طمنوا الناس على الشيخ #سلمان_العودة ولو بصورة وهو يقرأ صحف اليوم مثلاً، فاللرجل حق ولأهله وتلاميذه حق كما أنه يحظى باحترام شعبي واسع''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب السعودية الداعية العودة

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