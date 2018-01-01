الأمن يوقف الشريك الثاني في محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال بكلميمة ﻿

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الراشيدية المشتبه به الثاني، الذي شارك في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والتي استهدفت وكالة تجارية لتحويل الأموال، صباح اليوم السبت 20

''شوف تيفي''

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الراشيدية المشتبه به الثاني، الذي شارك في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والتي استهدفت وكالة تجارية لتحويل الأموال، صباح اليوم السبت 20 يناير الجاري.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد جاء توقيف المعني بالأمر في عملية مشتركة بين أمن الرشيدية ومفوضية الشرطة بكلميمة، بعدما كانت هذه الأخيرة قد أوقفت المشتبه به الرئيسي في وقت سابق من نهار اليوم، وتمكنت من استرجاع المبلغ المالي المسروق، وضبط السكين المستخدم في تهديد مستخدمة الوكالة.

وتعود هذه الواقعة إلى صباح اليوم السبت، وتحديدا عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، عندما داهم طالب جامعي وكالة لتحويل الأموال وهدد مستخدمتها بواسطة سكين، قبل أن يستولي على مبلغ مالي يناهز 26 ألف درهم، في حين ظل شريكه يترقب خارج الوكالة. وقد أسفرت إجراءات البحث عن توقيف المشتبه به الأول مباشرة بعد ارتكاب الفعل الاجرامي، بينما تسنى ضبط الشريك في وقت لاحق من زوال اليوم بمدينة الرشيدية.