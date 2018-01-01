 فنانون محرومون من الظهور في قنوات ''إم بي سي'' بسبب غنائهم في قطر‎ ﻿
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فنانون محرومون من الظهور في قنوات ''إم بي سي'' بسبب غنائهم في قطر‎

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 19:26 فنانون محرومون من الظهور في قنوات إم بي سي بسبب غنائهم في قطر‎ | ثقافة و فنون
فنانون محرومون من الظهور في قنوات ''إم بي سي'' بسبب غنائهم في قطر‎
نشر الصحافي عبد الله مخارش، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة كشف من خلالها عن تجميد بث أغاني مجموعة من الفنانين العرب منهم يارا، مروان الخوري، وجوزيف عطية على قنوات

شوف تيفي

نشر الصحافي عبد الله مخارش، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة كشف من خلالها عن تجميد بث أغاني مجموعة من الفنانين العرب منهم يارا، مروان الخوري، وجوزيف عطية على قنوات وإذاعات mbc، بسبب إحيائهم لحفلات غنائية بدولة قطر.

وجاءت في تدوينة الصحافي، ''مروان خوري وجوزيف عطية ويارا، تم تجميد بث أغنياتهم وتغطية أخبارهم واستضافتهم في قنوات وإذاعات mbc بسبب غنائهم الدائم في قطر. في الوقت الذي رفض مجموعة من الفنانين اللبنانيين الغناء في قطر''.

تجدر الإشارة، إلى أن كلا من السعودية والإمارات ومصر والبحرين وموريتانيا ودول أخرى عربية أعلنوا شهر ماي من العام الماضي قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر متهمينها بدعم الإرهاب.

 

‫شوف تيفي

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ثقافة وفنون شوف تيفي عبد الله مخارش يارا مروان الخوري جوزيف عطية

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