خطير عشريني اغتصب بنت قاصرة من بعد ما خدرها في القنيطرة ﻿

أقدم شاب من مواليد 1998 على اغتصاب فتاة قاصرة بالعنف وسط هذا الأسبوع في فيلا بملكية عائلته بمدينة القنيطرة.

شوف تيفي

أقدم شاب من مواليد 1998 على اغتصاب فتاة قاصرة بالعنف وسط هذا الأسبوع في فيلا بملكية عائلته بمدينة القنيطرة.

وتعود فصول الحادث الخطير، بعدما اصطحب الضحية إلى مقهى ريان بالمهدية في حدود الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء المنصرم، ليدس نصف حبة مهلوسة في مشروبها ويتناول النصف الآخر، وعندما استشعر بداية مفعول، استدرج الفتاة القاصرة إلى الفيلا ليهتك عرضها، وفي حدود الساعة الثامنة ليلا أودعها لدى جدته بمنزلها بالقصبة, وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء صحت الطفلة من التخدير وانتبهت لما حصل لتلوذ بالفرار وتشعر عائلتها والمصالح الأمنية.

هذا وبعد التحقيقات تمكنت الشرطة القضائية التابعة لأمن المهدية بالقنيطرة صباح يوم أمس الجمعة من اعتقال المتهم الذي اعترف بالمنسوب إليه .

اغتصاب