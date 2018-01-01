''سعد الدين العثماني'' يتصالح مع تيار ''عبد الإله بنكيران'' وهذا ما قرره برلمان ''البيجيدي'' ﻿

انتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته العادية التي انطلقت صباح اليوم السبت بسلا، ''عبد العلي حامي الدين''، نائبا لإدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني للحزب.

''شــوف تيفي''

انتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته العادية التي انطلقت صباح اليوم السبت بسلا، ''عبد العلي حامي الدين''، نائبا لإدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني للحزب.

كما انتخب برلمان العدالة والتنمية، في أول دورة عادية له بعد المؤتمر الوطني الثامن للحزب، خالد البوقرعي، آمنة ماء العينين، وكريمة بوتخيل، أعضاء بمكتب المجلس، حسب ما أورده الموقع الرسمي لحزب ''البيجيدي''.

هــذا وقد وجه ''سعد الدين العثماني'' في كلمته لبرلمان ''البيجيدي'' خطابا يروم إلى ضرورة وحدة الحزب مبرزا أن كل من يترقب نهاية حزب العدالة والتنمية أو انشقاقه فسيخيب ظنه وأن الحزب سيبقـى صامدا لأجل إتمام المشروع الإصلاحي بعد المؤتمر الوطني والوفاء لمخرجاته الأساسية، الشيء الذي يؤكد أن هناك محاولة صلح مع التيار الغاضب من المؤتمر الأخير والمحسوب على ''عبد الإله ابن كيران'' .