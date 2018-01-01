مسيرات احتجاجية بأمريكا وغضب نسائي واسع على ''ترامب'' ﻿

خرجت مسيرات احتجاج في واشنطن وولايات أمريكية أخرى، يومه السبت، بمناسبة مرور عام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للبلاد.

''شـوف تيفي''



خرجت مسيرات احتجاج في واشنطن وولايات أمريكية أخرى، يومه السبت، بمناسبة مرور عام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للبلاد.

وفي هذا الصدد جرت التظاهرات أيضا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمسيرة النساء التي نظمت اعتراضا على انتخاب ترامب، وأثارت تسجيلات صوتية مسربة له، غضبا نسائيا واسعا، قبل الانتخاب، وتحدث فيها مع مرافقيه بطريقة وصفت بالبذيئة عن استدراج المرأة، وطغت على المسيرات شعارات وقضايا الهجرة والعنصرية والتحرش الجنسي والتحقيق في إمكانية حصول تدخل روسي في الانتخابات، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز'' عربية .

هــذا وتتخذ المسيرات هذا العام طابعا سياسيا يدعو الى المشاركة في الانتخابات النصفية للكونغرس في النصف الثاني من العام الجاري.