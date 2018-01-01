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بتعليمات ملكية .. وصول المساعدة الإنسانية العاجلة المرسلة إلى مدغشقر

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 17:49 بتعليمات ملكية .. وصول المساعدة الإنسانية العاجلة المرسلة إلى مدغشقر | بوليتيك
بتعليمات ملكية .. وصول المساعدة الإنسانية العاجلة المرسلة إلى مدغشقر
وصلت اليوم السبت إلى أنتاناناريفو، المساعدة الإنسانية العاجلة التي أرسلها المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس إلى جمهورية مدغشقر، على إثر الإعصار (إيفا) الذي ضرب مؤخرا هذا البلد الشقيق.

''شوف تيفي''

وصلت اليوم السبت إلى أنتاناناريفو، المساعدة الإنسانية العاجلة التي أرسلها المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس إلى جمهورية مدغشقر، على إثر الإعصار (إيفا) الذي ضرب مؤخرا هذا البلد الشقيق.

وقد سلم سفير المغرب بمدغشقر السيد ''محمد بنجيلاني''، هذه المساعدة الإنسانية إلى السلطات الملغاشية، والتي تم نقلها إلى مدغشقر على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية، وتزن 30 طنا تتألف من خيام وأغطية ومواد غذائية أساسية.

وبهذه المناسبة، عبر الوزير الأول الملغاشي، السيد ''أوليفيي ماهافالي''، الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية السيد هنري راباري-نجاكا، عن امتنان رئيس الدولة والحكومة والشعب الملغاشي للملك محمد السادس على هذه المبادرة التضامنية الهامة إزاء بلاده غداة الخسائر التي تسبب فيها الإعصار (إيفا).

وأبرز السيد ماهافالي أن الملك عبر دوما عن تضامنه تجاه جمهورية مدغشقر في وقت الشدة، مذكرا بأن الملك أعطى، قبل بضعة أشهر فقط، تعليماته الملكية لإرسال مساعدة طبية إلى مدغشقر لدعمها في جهود مكافحة الطاعون الرئوي.

وأضاف الوزير الأول أن هذا التضامن يجسد علاقات الشراكة المتميزة المغربية الملغاشية والعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

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