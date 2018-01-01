الولايات المتحدة الأمــريكية تشعل فتيل حرب جديدة ﻿

بعد إعلان الولايات المتحدة الأمركية تشكيل قوة من الأكراد في سوريا قوامها 30 ألف شخص، عاد الحديث والتساؤلات عن احتمال تقسيم الأراضي السورية، وتحقيق الأكراد لحلمهم في إقامة نظام مستقل لهم في المناطق

''شوف تيفي''

بعد إعلان الولايات المتحدة الأمركية تشكيل قوة من الأكراد في سوريا قوامها 30 ألف شخص، عاد الحديث والتساؤلات عن احتمال تقسيم الأراضي السورية، وتحقيق الأكراد لحلمهم في إقامة نظام مستقل لهم في المناطق الممتدة من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي السوري، بموازاة الحدود مع تركيا.

وتحدث الكاتب والصحفي البريطاني روبرت فيسك - وهو مراسل لمنطقة الشرق الأوسط في صحيفة الإندبندنت البريطانية - عن حرب كردية جديدة تلوح في الأفق، مشيراً إلى غياب فرص الأكراد في إقامة دويلة لهم، لكون القوى الفاعلة في سوريا لن تسمح بذلك.

وفي تعليقه على إعلان الولايات المتحدة لتشكيل ''قوة أمن الحدود'' من المقاتلين الأكراد، قال فيسك في مقال نشره بصحيفة ''الإندبندنت''، اعتبر أن العقيد توماس فيل حصل على مهمةٍ لا يُحسَد عليها عندما أعلن أول محاولةٍ غربيةٍ رسميةٍ لتقسيم سوريا على أُسسٍ عرقيةٍ طائفية، حسب ما أورده موقع ''هاف بوست عربي'' .

وفي ذات السياق ، أشار فيسك إلى أن فيل سواءً أدرك أو لم يدرك تبعات تصريحه الاستثنائي منذ عدة أيام، كان منفتحاً في حديثه عن تأسيس قوةٍ جديدةٍ ذات أغلبيةٍ كرديةٍ لتسيطر نظرياً على آلاف الكيلومترات المربعة في سوريا، أما العناصر العربية ضمن ''قوة أمن الحدود'' المُقدَّر عددها بـ30 ألف مقاتل، فتتولَّى تأمين نقاط التفتيش جنوباً بطول وادي نهر الفرات.

هــذا وقد صرَّح فيل: ''سيُجنَّد المقاتلون بطريقةٍ تسمح بتشكيل قوةٍ تعكس السكان الذين سيخدمونهم، من ناحية الجنس والعرق''. وبالتالي، سيتولَّى الأكراد حماية الأكراد، بينما يسيطر العرب (السنة تحديداً، رغم عدم تواجدهم بكثرة) على المناطق غير الكردية في المقاطعة، والتي تقع على طول الحدود الكردية في الشمال، وهي بمثابة دعوةٍ لتأجيج الحرب الأهلية حال اندلاعها.