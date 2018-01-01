 مديرية الحموشي تنفي نشر مصالحها لشريط فيديو يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

روح الطالب بنعيسى أيت الجيد تلاحق حامي الدين .. ومعطيات جديدة تورطه بشكل مباشر | مجتمع

روح الطالب ''بنعيسى أيت الجيد'' تلاحق ''حامي الدين'' .. ومعطيات جديدة تورطه بشكل مباشر

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة | مجتمع

الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة

حي المسيرة بمراكش يهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

''حي المسيرة'' بمراكش يهتز وها أشنو وقع

بالصورة..الداودية لجمهورها دابة تشوف | ثقافة و فنون

بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف''

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم | اقتصاد

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم

بالفيديو..تصوير رنين مغناطيسي عالي الدقة لجنين وهو في رحم أمه‎ | بووز

بالفيديو..تصوير رنين مغناطيسي عالي الدقة لجنين وهو في رحم أمه‎

مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع

مغاربة طالع ليهم الدم بسبب أغنية بنت الستاتي | مجتمع

مغاربة طالع ليهم الدم بسبب أغنية بنت الستاتي

مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم + الصور | دولي

مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم + الصور

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

مديرية الحموشي تنفي نشر مصالحها لشريط فيديو يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 16:53 مديرية الحموشي تنفي نشر مصالحها لشريط فيديو يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات | بوليتيك
مديرية الحموشي تنفي نشر مصالحها لشريط فيديو يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات
نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون مصالحها المختصة قد نشرت شريط فيديو منسوبا إليها، منشورا على شبكة الانترنت، يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات التي تطال الأموال

شــوف تيفي:

نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون مصالحها المختصة قد نشرت شريط فيديو منسوبا إليها، منشورا على شبكة الانترنت، يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات التي تطال الأموال والممتلكات.

كما دحضت المديرية، في بيان حقيقة اليوم السبت، التعليقات والتدوينات التي نسبت إعداد وتوضيب هذا الشريط للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وأوضحت مصالح الأمن الوطني أن هذا الشريط تم تحميل شذرات منه من شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يوثق لاحتفالات تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة 16 ماي 2017، قبل أن يتم إرفاقه بتوصيات وإرشادات تحسيسية غير صادرة عن جهة أو مؤسسة رسمية.

وبعدما أعربت المديرية العامة للأمن الوطني عن انفتاحها على كل المبادرات التي تروم المساهمة في ترسيخ الشعور بالأمن، والرفع من منسوب الإحساس به لدى المواطن، شددت في المقابل على أن مثل هذه المبادرات يجب تأطيرها من الناحية التواصلية والمهنية، وأن يتم إنجازها في إطار تشاركي مع المصالح الأمنية المختصة، وذلك تحقيقا لأهدافها المتمثلة في توطيد أمن الوطن والمواطن.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مصالح أمن إرشادات توجيهات نفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يتوصل برسالة من ترامب وهذا مضمونها | بوليتيك

الملك محمد السادس يتوصل برسالة من ترامب وهذا مضمونها

أخنوش من وجدة: أولويات الحزب تتمثل في الشغل /الصحة والتعليم | بوليتيك

أخنوش من وجدة: أولويات الحزب تتمثل في الشغل /الصحة والتعليم

سعد الدين العثماني يتصالح مع تيار عبد الإله بنكيران وهذا ما قرره برلمان البيجيدي | بوليتيك

''سعد الدين العثماني'' يتصالح مع تيار ''عبد الإله بنكيران'' وهذا ما قرره برلمان ''البيجيدي''

سفيرة المغرب في تونس تدعو إلى تشجيع انخراط الشباب والنساء في تسيير جمعيات المغاربة بالخارج | بوليتيك

سفيرة المغرب في تونس تدعو إلى تشجيع انخراط الشباب والنساء في تسيير جمعيات المغاربة بالخارج

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تحرقات و منين مشات لمصحة خاصة فكازا باش تعالج وقع ليها خطأ طبي وحيدو ليها نيفها | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

بالفيديو..تحرقات و منين مشات لمصحة خاصة فكازا باش تعالج وقع ليها خطأ طبي وحيدو ليها نيفها

بالفيديو..عندما يتألم الفنان المغربي في صمت بسبب تكاليف العلاج الغالية..في قلب منزل الفنان المسرحي بونعناعة بفاس..كنطالب وزير الثقافة يدّخل حيث بطاقة الفنان مصالحة لوالو | خارج البلاطو

بالفيديو..عندما يتألم الفنان المغربي في صمت بسبب تكاليف العلاج الغالية..في قلب منزل الفنان المسرحي بونعناعة بفاس..كنطالب وزير الثقافة يدّخل حيث بطاقة الفنان مصالحة لوالو

نداء جد مؤثر من مدينة طنجة..راجلها قطعو ليه رجليه بسبب المرض و هي خدامة فالميناج ومبقاوش كيخلصو الكراء..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر من مدينة طنجة..راجلها قطعو ليه رجليه بسبب المرض و هي خدامة فالميناج ومبقاوش كيخلصو الكراء..لأصحاب القلوب الرحيمة

بالفيديو..نايضة قربالة فمؤتمر حزب الاشتراكي الموحد بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو..نايضة قربالة فمؤتمر حزب الاشتراكي الموحد بالرباط

﻿

آخر المستجدات

روح الطالب بنعيسى أيت الجيد تلاحق حامي الدين .. ومعطيات جديدة تورطه بشكل مباشر | مجتمع
منذ 5 دقائق

روح الطالب ''بنعيسى أيت الجيد'' تلاحق ''حامي الدين'' .. ومعطيات جديدة تورطه بشكل مباشر

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة | مجتمع

الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة

حي المسيرة بمراكش يهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

''حي المسيرة'' بمراكش يهتز وها أشنو وقع

بالصورة..الداودية لجمهورها دابة تشوف | ثقافة و فنون

بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.