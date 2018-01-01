سلامي: مباراة السودان ستعرف تغييرات جذرية في التشكيلة الرسمية ﻿

كشف جمال سلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، اليوم السبت، عن إحداث تغييرات جذرية خلال مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب السودان برسم منافسات كأس إفريقيا للمحليين.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف جمال سلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، اليوم السبت، عن إحداث تغييرات جذرية خلال مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب السودان برسم منافسات كأس إفريقيا للمحليين.

وأفاد السلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة المقرر إجراؤها يوم غد الأحد بمركب محمد الخامس، أن المنتخب يتكون من لاعبين يتوفرون على مؤهلات مهمة ولابد من الحفاظ على تنافسيتهم للاعتماد عليهم في مباريات الربع والنصف نهائي وبالتالي فمن الضروري الاعتماد عليهم في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

وتابع قائلا : لابد من الحفاظ على تنافسية اللاعبين لذلك أفضل إدراجهم في التشكيلة الرسمية للمباراة المقبلة أمام السودان، وستكون بمثابة فرصة لتأكيد أحقيتهم في حمل قميص المنتخب''.