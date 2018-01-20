في عز الأزمة وبعد وضع اسمه في لائحة المغادرين.. عادل كروشي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية‎ بعد خروج السكوادرا ﻿

نشر الظهير الأيسر عادل الكروشي نجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الإنستغرام رسالة مؤثرة وجهها للجماهير العاشقة لنادي الأخضر بعد اقتراب رحيله من الفريق.

شوف سبور

نشر الظهير الأيسر عادل الكروشي نجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الإنستغرام رسالة مؤثرة وجهها للجماهير العاشقة لنادي الأخضر بعد اقتراب رحيله من الفريق.

وقال الكروشي في تدوينته التي أرفقها بمقطع فيديو وهو يتغنى بأغنية « كيتربحي زاهيا » رفقة كابو الرجاء سكوادرا، « عشت مع الفريق الحلوة والمرة وأفتخر أنني واحد من هذا الفريق الكبير الذي معه وصلت للعالمية وتوجت معه بعدة ألقاب الحمد الله ».

تجدر الإشارة، إلى أن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو وضع اسم عادل كروشي ولاعبين آخرين ضمن لائحة المغادرين خلال الإنتقالات الشتوية الجارية.