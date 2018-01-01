نــــــايضة.. فضيحة بعد أخرى.. صـراخ وعـراك بـين الداعمين لـ''نبيلة منيب'' والرافضين لها.. ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يعرف مشادة كلامية حادة وصلت إلى حد العراك بالأيدي بين الرفاق الداعمين لـ''نبيلة منيب'' والرافضين لطرحها في تسيير أشغال

''شــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يعرف مشادة كلامية حادة وصلت إلى حد العراك بالأيدي بين الرفاق الداعمين لـ''نبيلة منيب'' والرافضين لطرحها في تسيير أشغال المؤتمر وذلك بعد الجلسة الافتتاحية أمس الجمعة بمسرح محمد الخامس بالرباط والتي خلفت بدورها استياء عارما وانطباعا سلبيا على تصرفات بعض أعضاء الحزب عند العديد من النشطاء والمتتبعين .

وأضـــافت ذات المصادر أن الصراخ من طرف رفاق ''نبيلة منيب'' يعود لسبب تأخر انطلاق أشغال اليوم الثاني من المؤتمر، لاسيما الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي الذي تغير عن التوقيت المخصص له في برنامج أمس الجمعة بعد وجبة عشاء مباشر، مما اعتبره بعض أبناء الحزب الاشتراكي الموحد بالكولسة من بعض قيادات الحزب التي تسعى إلى الخلود في كراسي المسؤولية الحزبية ولا تريد أن تفتح المجال للقيادات الشابة .

هـــذا وحاولت ''نبيلة منيب'' إقناع المؤتمرين والمؤتمرات بالكف عن عرقلة السير العام للمؤتمر مبرزة أن الكل من حقه عن يعبر عن رأيه ولكن بالموازاة طالبتهم بالحفاظ على صورة الحزب التي تتخوف من تشوه صورتها لاسيما بعد فضيحة التصفير في وجه السفير الفلسطيني وبعض الزعماء السياسيين الذي لبوا دعوى الحزب لحضور الجلسة الافتتاحية قبل أن يصطدموا بشعارات مستفزة.