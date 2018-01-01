برشلونة يكشف حقيقة مفاوضته للاعب غرييزمان سرا ﻿

رد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن خبر مفاوضته مع النجم الفرنسي، أنطوان غرييزمان سرا، وتوصله إلى اتفاق معه لضمه في الصيف المقبل.

'' شوف سبور''

رد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن خبر مفاوضته مع النجم الفرنسي، أنطوان غرييزمان سرا، وتوصله إلى اتفاق معه لضمه في الصيف المقبل.

وقال فريق برشلونة : ''نادي برشلونة لكرة القدم ينفي بشدة المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة في إشارة إلى لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غرييزمان وارتباطه المزعوم بنادينا.''

وسبق لفريق أتلتيكو مدريد أن رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد برشلونة في الشهر الماضي، بداعي مخالفته للقوانين وتفاوضه مع لاعبه غرييزمان دون إخطاره بذلك.