عـــاجل: طالب جامعي شفر وكالة بنكية فكلميمة وهاشنو وقع ليه ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة كلميمة، صباح اليوم السبت، من توقيف طالب جامعي، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض،

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تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة كلميمة، صباح اليوم السبت، من توقيف طالب جامعي، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، استهدفت وكالة تجارية لتحويل الأموال. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المشتبه فيه كان قد عرض مستخدمة في الوكالة التجارية المذكورة، صباح اليوم، لتهديد بواسطة سكين قبل أن يتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 26 ألفا و60 درهما، في حين ظل شخص كان يرافقه يترقب خارج مقر الوكالة.

وأوضح البلاغ أن التدخل الفوري لعناصر الأمن، بإرشاد من المستخدمة الضحية، أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وحجز السكين المستخدم في التهديد، فضلا عن استرجاع كامل المبلغ المسروق، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات لازالت متواصلة لتوقيف المساهم الثاني في هذا الفعل الإجرامي. وأضاف ذات المصدر أنه تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.