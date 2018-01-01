نايضة..رئيس شبيبة الأحرار دخل طول و عرض فالكاتب العام لشبيبة البيجيدي فوجدة..''عندك صالير وزير كيفاش غادي تْخلا على رئاسة الشبيبة؟؟ ﻿

'' ايلا كان عندي 45 عام ميمكنش نبقا على رأس الشبيبة'' بهذه العبارة رد رئيس شبيبة التجمع الوطني للأحرار يوسف شيري على تهجم الكاتب عام لشبيبة العدالة والتنمية خالد البوقرعي على حزب الحمامة يومه السبت

شـوف تيفي:

'' ايلا كان عندي 45 عام ميمكنش نبقا على رأس الشبيبة'' بهذه العبارة رد رئيس شبيبة التجمع الوطني للأحرار يوسف شيري على تهجم الكاتب عام لشبيبة العدالة والتنمية خالد البوقرعي على حزب الحمامة يومه السبت خلال انعقاد المؤتمر الجهوي للحزب بوجدة.

و قال يوسف شيري في رد غير مباشر، على البوقرعي حسب ما عاينت ''شوف تيفي'' خلال أشغال المؤتمر، '' التمسك برئاسة الشبيبة معروفة أسبابه خصوصا لكان عندك صالير وزير''..متسائلا عن تعدد التعويضات وتراكم المهام لدى البوقرعي، مشيرا إلى أن من يتصرف على هذا النحو ويمتلك راتب وزير، لا يحق له تقديم الدروس للتجمع الوطني للأحرار.

وشدد شيري في حديثه على أن الشبيبة التجمعية متماسكة وستكون بالمرصاد لكل من يستهدف الحزب وقياداته مضيفا أن حزبه وشبيبته لا تتلقى الدروس من أي أحد. من أشخاص يراكمون المهام والتعويضات ويدعون الانشغال بمصلحة المواطنين.

رئيس الشبيبة الذي كان يتحدث في المؤتمر الجهوي للأحرار بوجدة تسائل في إشارة للبوقرعي عن سبب تهجمه الأخير على التجمع الوطني للأحرار ورئيسه، داعيا اياه للالتفات لوضعيته داخل الشبيبة، مؤكدا أن حزبه ليس حزب التقاط السيلفيات داخل الاحتجاجات بل هو حزب فعل وقول داخل حتى في أصعب الظروف.

وختم شيري حديثه بالتأكيد على أن شبيبة حزبه وعلى الرغم من حداثة تأسيسها أثبت عن التزام ووعي سياسي وستقف بالمرصاد لكل من يهاجم الحزب وقياداته.