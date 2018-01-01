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بالفيديو ... أم تبيع شرف ابنتها وها أشنو وقع ليها بعد دخول البوليس على الخط

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 14:58 بالفيديو ... أم تبيع شرف ابنتها وها أشنو وقع ليها بعد دخول البوليس على الخط | دولي
بالفيديو ... أم تبيع شرف ابنتها وها أشنو وقع ليها بعد دخول البوليس على الخط
ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة تبلغ من العمر 35 سنة، وتعمل كوكيلة عقارية، وذلك بعدما حاولت بيع عذرية ابنتها البالغة من العمر 13 عاما إلى رجل أعمال غني مقابل أكثر من 26 ألف دولار أمريكي.

شوف تيفي

ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة تبلغ من العمر 35 سنة، وتعمل كوكيلة عقارية، وذلك بعدما حاولت بيع عذرية ابنتها البالغة من العمر 13 عاما إلى رجل أعمال غني مقابل أكثر من 26 ألف دولار أمريكي.

وذكر موقع "ميرور" البريطاني أن الأم المدعوة إيرينا غلادكيخ (35 عاماً) سافرت إلى موسكو مع صديقتها (25 عاماً) والفتاة المراهقة بهدف بيع “ليلتها الأولى” إلى رجل غني، وفق ما زُعم، ولم تكن تدرك أنها كانت تتواصل مع ضباط شرطة متخفيين عندما قامت بالصفقة، حيث تم اعتقالها بعدما حصلت على النقود مقابل ممارسة ابنتها الجنس مع رجل أعمال ثري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأم اعترفت خلال التحقيق معها بالمنسوب إليها، وصرحت أنها ذهبت للقاء الثري، من أجل الحصول على المساعدة المالية مقابل خدمات جنسية من الابنة.

هذا وقد تم نقل الفتاة على الفور إلى الرعاية بعد إدخالها في البداية إلى مستشفى موسكو.

‫شوف تيفي

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موسكو روسيا شرطة شرطة تحقيق

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