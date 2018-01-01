إحداث دائرة جديدة للشرطة:تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة ﻿

​أعطيت صباح الجمعة، إشارة الانطلاقة للعمل بالدائرة السادسة للشرطة التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، وذلك بحضور وفد مكون من السلطات المحلية المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين

"شوف تيفي"

​أعطيت صباح الجمعة، إشارة الانطلاقة للعمل بالدائرة السادسة للشرطة التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، وذلك بحضور وفد مكون من السلطات المحلية المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني بالمدينة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد قررت إحداث دائرة أمنية إضافية بمدينة الجديدة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية لتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، وتدعيم التغطية الأمنية بالتجمعات السكنية الكبرى، وكذا مواكبة الامتداد الجغرافي والنمو الديمغرافي بمختلف الحواضر المغربية.

وستشرف هذه الدائرة الأمنية على النفوذ الترابي للأحياء السكنية المحدثة مؤخرا بالمدينة، وتحديدا منطقة المطار، وهو ما سيمكن من تقريب المرفق العام الشرطي من ساكنة هذه الأحياء، وبالتالي تيسير الحق في الولوج إلى الخدمات الأمنية، خاصة الوثائق الإدارية، والتغطية الأمنية، فضلا عن المساهمة في تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وقد سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعلنت في حصيلتها السنوية عن جملة من المشاريع المبرمجة برسم سنة 2018، ومن بينها إحداث بنيات وهياكل أمنية جديدة، وتكثيف المواكبة الأمنية للامتدادات الجغرافية لعدد من التجمعات السكنية الحضرية، وذلك بغية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في المجال الأمني.