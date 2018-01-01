واتساب يطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها ﻿

يستمر تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب في إطلاق خدماته الجديدة، حيث أعلنت الشركة وسط هذا الأسبوع إطلاق تطبيق ''whatsapp_business#'' الموجه لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية صغيرة الحجم.

شوف تيفي

يستمر تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب في إطلاق خدماته الجديدة، حيث أعلنت الشركة وسط هذا الأسبوع إطلاق تطبيق "whatsapp_business#" الموجه لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية صغيرة الحجم.

وحسب ما نقلته مواقع متخصصة في الشأن الإلكتروني، فإن التطبيق يعمل على إعطاء الشركات وجود طابع رسمي، ويتيح للأنشطة التجارية التعامل مع الزبائن بسهولة من خلال الأدوات التي يوفرها.

أما فيما يخص المستخدمين العاديين للواتساب، فإن هذا التطبيق الجديد لن يؤثر عليهم بحيث سيستمر المستخدم في السيطرة الكاملة على الرسائل التي يتلقاها.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا التطبيق يملك جميع مزايا التطبيق الرسمي من حيث القدرة على إرسال الوسائط المتعددة، والمكالمات المجانية، والرسائل الدولية، ودردشة المجموعة، فضلًا عن مزايا التطبيق التقليدية.