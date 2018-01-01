عـــاجل:هاشنو وقع للخادمة اللي حرقاتها المشغلة ديالها فكازا ﻿

في تطورات جديدة حول قضية الخادمة التي تعرضت لاعتداء خطير بمدينة الدارالبيضاء من طرف مشغلتها، علمت ''شوف تيفي'' أن الأخيرة ستجري يومه السبت عملية جراحية ثانية .

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول قضية الخادمة التي تعرضت لاعتداء خطير بمدينة الدارالبيضاء من طرف مشغلتها، علمت "شوف تيفي" أن الأخيرة ستجري يومه السبت عملية جراحية ثانية .

و حسب مصادرنا، تدهورت حالة الخادمة التي تنحدر من مدينة زاكورة بسبب الحروق الكبيرة التي كانت تعاني منها في جميع أنحاء جسمها حيث منع الطاقم الطبي المشرف على حالتها الزيارة عنها نظرا لحالتها النفسية الصعبة.

هذا وجرى سابقا فتح بحث قضائي ، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض خادمة لاعتداء شنيع بالعاصمة الاقتصادية .

وذكر المصدر ذاته ، أنه بعد إشعار النيابة العامة بهذا الاعتداء ، أمرت مباشرة بفتح بحث قضائي لتحديد كل الملابسات المتعلقة بهذه النازلة .