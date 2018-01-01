بعدما راجت أخبار تفيد نقل الأسطورة البرازيلي بيليه إلى المستشفى.. متحدث باسمه يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة ﻿

بعدما راجت أخبار مساء أمس الجمعة تفيد نقل الأسطورة البرازيلي بيليه إلى المستشفى، خرج المتحدث الرسمي باسم اللاعب عن صمته نافيا هاته الإدعاءات.

شوف سبور

بعدما راجت أخبار مساء أمس الجمعة تفيد نقل الأسطورة البرازيلي بيليه إلى المستشفى، خرج المتحدث الرسمي باسم اللاعب عن صمته نافيا هاته الإدعاءات.

وحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء، على لسان المتحدث أن بيليه البالغ من العمر 77 سنة، يستريح حاليا في منزله نافيا التقارير السابقة التي تحدثت عن نقله للمستشفى بسبب الإرهاق ووصفها بأنها ”غير صحيحة“.

وأضاف المتحدث أن بيليه يستريح في منزله بالقرب من سانتوس في البرازيل، قائلا ”إنه فقط لا يريد القيام برحلة طويلة ومرهقة إلى لندن والتنقل بين الطائرات والمطارات، هذا كل ما في الأمر“.

تجدر الإشارة، إلى أن بيليه سبق له أن تم نقله للمستشفى في أزيد من مناسبة بسبب مشكلات في الكلي والبروستات كما خضع لجراحة في مفصل الفخذ.