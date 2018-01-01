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العثماني : '' إعفاء عبد الإله ابن كيران كان حدثا أليما...''

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 12:06 العثماني : إعفاء عبد الإله ابن كيران كان حدثا أليما... | بوليتيك
العثماني : '' إعفاء عبد الإله ابن كيران كان حدثا أليما...''
عبـــر ''سعد الدين العثماني'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن امتنانه لأعضاء المجلس الوطني الذين صوتوا لصالحه خلال المؤتمر الوطني الأخير ، وذلك في أول دورة لبرلمان ''البيجيدي'' يومه السبت 20

''شــوف تيفي''

 عبـــر ''سعد الدين العثماني'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن امتنانه لأعضاء المجلس الوطني الذين صوتوا لصالحه خلال المؤتمر الوطني الأخير ، وذلك في أول دورة لبرلمان ''البيجيدي'' يومه السبت 20 يناير 2018 بالرباط.

 وبعد كلمة افتتاحية لـ ''إدريس الأزمي'' رئيس المجلس الوطني ، تقدم ''سعد الدين العثماني'' الأمين العام للحزب بكلمة افتتحها بالإشادة بما قدمه الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران ولم يفوت الفرصة للإشارة إلى إعفائه وما خلفه من أثر قائلا : ''إعفاء الأستاذ ابن كيران كان حدثا أليما ورغم ذلك نجح الحزب في تجاوز هذا الحدث لأجل بناء المستقبل والحفاظ على تراكمات الحزب'' مردفا '' إعفاء الأستاذ عبد الإله ابن كيران كان بعد عرقلة مفتعلة ...''.

 وأضــاف مبـــرزا المواقف المشرفة التي قام بها ''عبد الإله ابن كيران'' لتجاوز العقبات الكبرى، كما توجه بالشكر لكل القيادات السابقة وهياكل ومؤسسات الحزب التي ساهمت بشكل كبير لإنجاح المحطة العسيرة التي مر بها الحزب إلى حدود المؤتمر الوطني الذي أفرز أمانة عامة جديدة ومنسجمة على حد قوله.

 مــن جهتــه، وجه ''سعد الدين العثماني'' الأمين العام للحزب أصابع الاتهام بأسلوب سياسي مبني للمجهول مصرحا أنه كانت محاولات التشويش ومحاولات التبخيس والتيئيس و التي لم تتوقف طيلة الولاية الحكومية السابقة وهي المحاولات التي لم يكن الغرض منها إلا تقليص الإقبال على صناديق الاقتراع والتأثير على توجهات الناخبين بمختلف الوسائل والإمكانات لردع حزب العدالة والتنمية .

 هــذا وقد استرسل ''العثماني'' في كلمته بالإشارة إلى ضرورة وحدة الحزب مبرزا أن كل من يترقب نهاية حزب العدالة والتنمية أو انشقاقه فسيخيب ظنه وأن الحزب سيبقـى صامدا لأجل إتمام المشروع الإصلاحي بعد المؤتمر الوطني والوفاء لمخرجاته الأساسية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العدالة والتنمية العثماني

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