خــــبر سار للمغاربة..بعد 5 أيام من تطبيق نظام الصرف الجديد..ارتفاع قيمة الدرهم وها شحال الثمن ديالو ﻿

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,13 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأيام الأولى من دخول إصلاح نظام الصرف حيز التنفيذ.

شـــوف تيفي:

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,13 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأيام الأولى من دخول إصلاح نظام الصرف حيز التنفيذ.

وأبرز البنك المركزي، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، أنه قام بثلاث عمليات بيع للعملات بمبلغ إجمالي ب10 ملايين دولار، بمعدل متوسط بقيمة 9,2416 درهم.

ويستفاد من مؤشرات البنك المركزي لهذا الأسبوع أن الاحتياطات الدولية ظلت مستقرة دون تغيير في 241,5 مليار درهم.

وبخصوص السوق المالي، أبرز البنك المركزي أنه ضخ، خلال الأسبوع ذاته، ما مجموعه 36 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي سجل خلال هذا الأسبوع تحسنا بنسبة 3,1 في المائة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 4,4 في المائة، في حين استقر حجم المبادلات في مبلغ 1,6 مليار درهم.

يذكر أن المغرب اعتمد، منذ يوم الاثنين الماضي، نظام صرف جديد أكثر مرونة، حيث سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.

ويهدف هذا الإصلاح لنظام الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، ومواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.