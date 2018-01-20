 فتح تحقيق أولي حول طرح '' ذيل ديناصور'' مغربي للبيع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل: كتــقرا فالباكالوريا هــربات مع صاحبها وها شنو وقع للأم ديالها فكازا | حوادث و حقوق

عـــاجل: كتــقرا فالباكالوريا هــربات مع صاحبها وها شنو وقع للأم ديالها فكازا

فيديو : اهداف مباراة اشبيلية واسبانيول 3-0 .. اشبيلية يكتسح اسبانيول بثلاثية نظيفة / الدوري الاسباني | بووز

فيديو : اهداف مباراة اشبيلية واسبانيول 3-0 .. اشبيلية يكتسح اسبانيول بثلاثية نظيفة / الدوري الاسباني

فيديو : تقرير بي ان سبورت عن استعدادات المنتخب السوداني لمواجهة المغرب | بووز

فيديو : تقرير ''بي ان سبورت'' عن استعدادات المنتخب السوداني لمواجهة المغرب

إحداث دائرة جديدة للشرطة:تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة | بوليتيك

إحداث دائرة جديدة للشرطة:تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة

واتساب يطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها | نت 2.0

واتساب يطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها

عـــاجل:هاشنو وقع للخادمة اللي حرقاتها المشغلة ديالها فكازا | حوادث و حقوق

عـــاجل:هاشنو وقع للخادمة اللي حرقاتها المشغلة ديالها فكازا

بعد أسبوع..هاشنو قال صندوق النقد الدولي على تحرير الدرهم | بوليتيك

بعد أسبوع..هاشنو قال صندوق النقد الدولي على تحرير الدرهم

العثماني : إعفاء عبد الإله ابن كيران كان حدثا أليما... | بوليتيك

العثماني : '' إعفاء عبد الإله ابن كيران كان حدثا أليما...''

خــــبر سار للمغاربة..بعد 5 أيام من تطبيق نظام الصرف الجديد..ارتفاع قيمة الدرهم وها شحال الثمن ديالو | اقتصاد

خــــبر سار للمغاربة..بعد 5 أيام من تطبيق نظام الصرف الجديد..ارتفاع قيمة الدرهم وها شحال الثمن

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

فتح تحقيق أولي حول طرح '' ذيل ديناصور'' مغربي للبيع

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 09:58 فتح تحقيق أولي حول طرح ذيل ديناصور مغربي للبيع | منوعات
فتح تحقيق أولي حول طرح '' ذيل ديناصور'' مغربي للبيع
قال مدير مديرية التراث التابعة لوزارة الثقافة السيد عبد الله العلوي،إن المديرية فتحت تحقيقا أوليا لتجميع المعطيات الحقيقية على خلفية ما تم تداوله إعلاميا حول طرح '' ذيل ديناصور'' مغربي للبيع في

''شـوف تيفي''

قال مدير مديرية التراث التابعة لوزارة الثقافة السيد عبد الله العلوي،إن المديرية فتحت تحقيقا أوليا لتجميع المعطيات الحقيقية على خلفية ما تم تداوله إعلاميا حول طرح '' ذيل ديناصور'' مغربي للبيع في مزاد بالمكسيك.

وأوضح السيد العلوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن التحقيق الأولي سيهم على الخصوص أصل بقايا الهيكل والطريقة والظروف التي تم فيها إخراجه من المغرب ومدى قانونيتها ، والجهة التي تقف وراء إخراجه .

وأضاف أن المديرية ستعمل، حال توفرت لديها جميع المعطيات الصحيحة، على اتخاذ الاجراءات اللازمة بفتح تحقيق دولي وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية وتدمير ونهب التراث وفقا لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لسنة 1970 .

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن المكسيك تستعد لطرح ذيل ديناصور منقرض، عثر عليه في المغرب للبيع في مزاد، قصد جمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس، التي تضررت بفعل زلزالين ضربا البلاد في شتنبر الماضي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ذيل ديناصور اليونسكو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم.. بعد صراع طويل مع مرض السرطان: وفاة إعلامية محبوبة بـقناة MBC+صور | منوعات

مؤلم.. بعد صراع طويل مع مرض السرطان: وفاة إعلامية محبوبة بـقناة ''MBC''+صور

أميمة عادت إليكم من جديد.. رغم الانتقادات تصدر كليپ جديد ! | منوعات

أميمة عادت إليكم من جديد.. رغم الانتقادات تصدر كليپ جديد !

كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره | منوعات

كويكب ضخم قريب من الأرض وهذه مخاطره

السؤال الذي حير الجميع: لماذا لا تطبع الدول الكثير من المال وتقضي على الفقر؟ | منوعات

السؤال الذي حير الجميع: لماذا لا تطبع الدول الكثير من المال وتقضي على الفقر؟

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو.. علاش مانطبعوش بزاف ديال الفلوس | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

فيديو.. علاش مانطبعوش بزاف ديال الفلوس

بعد طول غياب..بنكيران يظهر في المجلس الوطني للبيجيدي بال​معمورة وهاشنو قال | بــووز

بعد طول غياب..بنكيران يظهر في المجلس الوطني للبيجيدي بال​معمورة وهاشنو قال

فضيحة صــادمة من قلب فاس ..مسجد تحول إلى وكر للدعارة..كيسكرو فيه و يمارسو فيه الجنس..الساكنة راسلات المسؤولين و لكن لا من مجيب | بــووز

فضيحة صــادمة من قلب فاس ..مسجد تحول إلى وكر للدعارة..كيسكرو فيه و يمارسو فيه الجنس..الساكنة راسلات المسؤولين و لكن لا من مجيب

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أغرب تعريف لمصطلح تعويم الدرهم | بــووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أغرب تعريف لمصطلح تعويم الدرهم

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل: كتــقرا فالباكالوريا هــربات مع صاحبها وها شنو وقع للأم ديالها فكازا | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

عـــاجل: كتــقرا فالباكالوريا هــربات مع صاحبها وها شنو وقع للأم ديالها فكازا

فيديو : اهداف مباراة اشبيلية واسبانيول 3-0 .. اشبيلية يكتسح اسبانيول بثلاثية نظيفة / الدوري الاسباني | بووز

فيديو : اهداف مباراة اشبيلية واسبانيول 3-0 .. اشبيلية يكتسح اسبانيول بثلاثية نظيفة / الدوري الاسباني

فيديو : تقرير بي ان سبورت عن استعدادات المنتخب السوداني لمواجهة المغرب | بووز

فيديو : تقرير ''بي ان سبورت'' عن استعدادات المنتخب السوداني لمواجهة المغرب

إحداث دائرة جديدة للشرطة:تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة | بوليتيك

إحداث دائرة جديدة للشرطة:تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة الجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.