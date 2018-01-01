مثير..الجامعة تسمح لفريقين فقط لإجراء انتدابات خلال الميركاتو الشتوي ﻿

كشفت مصادر موثوق بها، أن لجنة الرخص التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سمحت لكل من فريق الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي بإنهاء باقي إجراءاتهما القانونية المتعلقة بانتداب لاعبين

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشفت مصادر موثوق بها، أن لجنة الرخص التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سمحت لكل من فريق الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي بإنهاء باقي إجراءاتهما القانونية المتعلقة بانتداب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أن الفريقين يتمتعان باستقرار مالي وتسيير منظم يخول لهما انتداب اللاعبين خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن باقي الأندية بما فيها الرجاء البيضاوي ستكون ملزمة بدفع ضمانات تؤكد توصلها بموارد مالية قبل نهاية الموسم الحالي قبل الموافقة على ضمهم للاعبين جدد.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الرخص وافقت لفريق الرجاء على انتداب منير العوبادي بشكل رسمي في انتظار قرارها ليوم الإثنين المقبل بخصوص عبد العظيم خضروف اللاعب السابق لفريق الوداد.