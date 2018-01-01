غــريب.. دولــة عــربية تلغي المهــر في الزواج ﻿

تستعد تونس لوقف العمل بمبدأ المهر في الزواج وإلغاء إضافته في عقد الزواج ضمن جهودها لتسهيل الزواج بين مواطنيها.

"شــوف تيفي"

تستعد تونس لوقف العمل بمبدأ المهر في الزواج وإلغاء إضافته في عقد الزواج ضمن جهودها لتسهيل الزواج بين مواطنيها.

وفي هذا الصدد أعلنت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية التونسية، بشرى بلحاج حميدة أن اللجنة بدأت في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النواب قبل أن تقدمها للرئاسة في 20 فبراير ليعرضها بدوره في شكل مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، حسب ما أوردته قناة العالم .

وفي ذات السياق بينت حميدة أن مقترح القانون الذي تعمل عليه سوف يضم وضع رئاسة العائلة مشتركة بين الأب والأم وإلغاء المهر في عقد الزواج، بحسب موقع "بوابة تونس" التونسية.

كما يضم المقترح حرية اختيار اللقب العائلي "الأم أو الأب"، بالإضافة إلى إقرار الاختيار المسبق للنسا والرجال للعمل بنظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الإرث الذي تبنته الحكومة.