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أقمصة رياضية تكشف حقيقة رحيل رونالدو إلى مانشيستر يونايتد

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 09:55 أقمصة رياضية تكشف حقيقة رحيل رونالدو إلى مانشيستر يونايتد | سبور
أقمصة رياضية تكشف حقيقة رحيل رونالدو إلى مانشيستر يونايتد
أكدت القمصان الرياضية التي طرحتها ''أديداس'' لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حاملة اسم ألكسيس سانشيز، أن الصفقة المرتقبة لضم رونالدو باتت بعيدة كامل البعد بعد الحسم في انتقال سانشيز للشياطين الحمر.

" شوف سبور"

أكدت القمصان الرياضية التي طرحتها "أديداس" لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حاملة اسم ألكسيس سانشيز، أن الصفقة المرتقبة لضم رونالدو باتت بعيدة كامل البعد بعد الحسم في انتقال سانشيز للشياطين الحمر.

وطبعت "أديداس" قمصان سانشيز بالرقم 7، الذي كان يرتديه رونالدو قبل انتقاله سنة 2009 إلى ريال مدريد الإسباني، مما يعني أن النجم البرتغالي الذي سيكمل عامه الثالث والثلاثين بعد أسبوعين، لن يعود إلى "أولد ترافورد".

وكشفت تقارير إعلامية، أن ضم سانشيز قلص فعليا من فرص انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد، حيث سيضاف اللاعب التشيلي إلى خط هجوم قوي ومتنوع، يضم روميلو لوكاكو وخوان ماتا وماركوس راشفورد وأنطوني مارشيال وخيسي لينغارد وزلاتان إبراهيموفيتش.

ولا يعيش رونالدو أفضل أيامه في العاصمة الإسبانية، رغم حصوله مؤخرا على لقب أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول".

وسجل رونالدو 4 أهداف فقط في الدوري الإسباني، فيما يمر الفريق الملكي بواحد من أسوأ مواسمه خلال العقود الماضية، إذ يحتل المركز الرابع بفارق 19 نقطة عن برشلونة المتصدر للدوري الإسباني.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب ريال مدريد مانشيستر يونايتد

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