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بالصور.. الأسود يواصلون استعداداهم لمباراة السودان بحضور فوزي لقجع

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 09:27 بالصور.. الأسود يواصلون استعداداهم لمباراة السودان بحضور فوزي لقجع | سبور
بالصور.. الأسود يواصلون استعداداهم لمباراة السودان بحضور فوزي لقجع
يواصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين، استعداداته للمباراة التي ستجمعه يوم غد الأحد ضد المنتخب السوداني برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى من نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

" شوف سبور"

يواصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين، استعداداته للمباراة التي ستجمعه يوم غد الأحد ضد المنتخب السوداني برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى من نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وتابع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحصة التدريبية التي خاضتها النخبة الوطنية يوم أمس بالملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله والتي امتدت لحوالي ساعة و30 دقيقة.

وكشف الموقع الرسمي للجامعة، أن جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، ركز خلال هذه الحصة التدريبية على الجانب التقني والتكتيكي.

جدير بالذكر، أن اللقاء الذي سيخوضه المنتخب الوطني للاعبين المحليين سيجرى على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بداية من الساعة السابعة مساء.

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