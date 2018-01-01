برد وصقيع بهذه المناطق بالنسبة ليومه السبت ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا مع تكون صقيع أو جليد، وكتل ضبايبة محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل.

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا مع تكون صقيع أو جليد، وكتل ضبايبة محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق، وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية مع زوابع رملية محلية، وضعيفة الى معتدلة شمالية الى شمالية -شرقية على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات ودرجتين بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين درجتين و8 درجات بالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 8 و13 درجة بالسواحل وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و16 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 3 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 8 و13 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس وهضاب الفوسفاط وسايس ووالماس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية، ومابين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل الأطلسية والسهول وغرب الأطلس وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و26 درجة غرب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين مهدية والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.