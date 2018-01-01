هداف المنتخب المغربي الكعبي يدخل عالم الاحتراف قريبا ﻿

كشفت تقارير إعلامية أن أيوب الكعبي هداف كأس أمم أفريقيا برصيد 5 أهداف، و قلب هجوم المنتخب المغربي يحظى باهتمام كبير من طرف نادي طرابزون سبور التركي، من أجل انتدابه خلال فترة الانتقالات الشتوية

شوف سبور

كشفت تقارير إعلامية أن أيوب الكعبي هداف كأس أمم أفريقيا برصيد 5 أهداف، و قلب هجوم المنتخب المغربي يحظى باهتمام كبير من طرف نادي طرابزون سبور التركي، من أجل انتدابه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت ذات المصادر، أن موفدون من الفريق التركي، عبروا عن إعجابهم بأداء الكعبي بعد تسجيل ثلاثية رائعة خلال مباراته أمام منتخب غينيا برسم الجولة الثانية من منافسات كأس إفريقيا للمحليين.



وحسب ذات المصادر، فإن مباراة يوم غد الأحد أمام منتخب السودان ستعرف حضور لجنة تقنية خاصة من الفريق التركي للوقوف على حجم المؤهلات التي يتوفر عليها اللاعب قبل الدخول في مفاوضات مع فريق نهضة بركان.