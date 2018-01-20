مقتل ''رابور'' تحول إلى جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية ﻿

قُتل مغني راب ألماني تحول إلى جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية، وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس، فإن الهالك تزوج قيد حياته بمُترجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI التي كلفت بالتجسس عليه، في

شوف تيفي

قُتل مغني راب ألماني تحول إلى جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية، وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس، فإن الهالك تزوج قيد حياته بمُترجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI التي كلفت بالتجسس عليه، في غارة جوية بسوريا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن كوسبيرت الذي كان يجند مقاتلين ألمانيين في صفوف التنظيم المتطرف، قُتل في غارة جوية الأربعاء المنصرم شمال غرب سوريا.

وكان دينيس كوسبيرت المعروف باسم الشهرة ديسو دوغ أحد أشهر المقاتلين الأجانب في التنظيم وظهر في عدة تسجيلات دعائية أحدها ومعه على ما يبدو رأس مقطوعة.