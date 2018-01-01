هاذ شي خطير ديال الأفلام: مافيا قتلات مغربي حاول تهريب بارون مخدرات باستعمال طائرة ﻿

شهدت منطقة ''كورنيليس سبرينغرسترات'' في العاصمة الهولندية أمستردام عملية إطلاق نار بطريقة مفاجئة، أسفرت عن مقتل شاب من أصل مغربي، بعد تلقيه أربع طلقات من سلاح أوتوماتيكي من طرف أحد أعضاء مافيا

''شوف تيفي''

شهدت منطقة ''كورنيليس سبرينغرسترات'' في العاصمة الهولندية أمستردام عملية إطلاق نار بطريقة مفاجئة، أسفرت عن مقتل شاب من أصل مغربي، بعد تلقيه أربع طلقات من سلاح أوتوماتيكي من طرف أحد أعضاء مافيا المخدرات التي يتزعمها مغاربة هولندا.

وحسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد أفادت مصادر مطلعة لها بأن الضحية ''أنس.ع'' البالغ من العمر 29 سنة، كان عضوا في منظمة للاتجار بالمخدرات تورط منتمون لها في حرب تصفيات عرفتها هولندا سنة 2012.

ورغم تدخل طاقم طبي واستدعاء طائرة مروحية لنقل المصاب إلا أنه فارق الحياة في عين المكان متأثرا بجروحه فيما لاذ المهاجم بالفرار على متن سيارة عثر عليها في وقت لاحق محترقة.

وتصنف المخابرات الهولندية الضحية ضمن عصابة المغربي الآخر ''بنعواف'' الذي حاول الفرار من السجن باستعمال طائرة مروحية، استعملها أفراد عصابته لتهريبه إلا أن العملية فشلت وقتل فيها أحد أفراد العصابة بعد مطاردة من الشرطة.