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''الشوفو'' يقتل قاصر حامل ويرسل زوجها إلى المستعجلات في حالة حرجة بسلا

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 02:27 الشوفو يقتل قاصر حامل ويرسل زوجها إلى المستعجلات في حالة حرجة بسلا | حوادث و حقوق
''الشوفو'' يقتل قاصر حامل ويرسل زوجها إلى المستعجلات في حالة حرجة بسلا
علمت شوف تيفي أن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما لقيت مصرعها أمس الخميس بعدما كانت قيد حياتها تستحم ببيت الزوجية الكائن بمنطقة الواد بسلا.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما لقيت مصرعها أمس الخميس بعدما كانت قيد حياتها تستحم ببيت الزوجية الكائن بمنطقة الواد بسلا.

 وحسب مصادرنا، فإن القاصر الحامل وبعدما طالبت يد المساعدة من زوجها الذي التحق بها داخل الحمام، تعرضا للإختناق جراء الدخان المُنبعت من سخان الماء ليفقدا وعيهما.

 وبعد مرور ساعات، أثارث رائحة الدخان المنبعت من منزل الزوجين جيرانهما، حيث تم إشعار الوقاية المدنية الذين حلوا بعين المكان، حيث جرى نقل الزوج إلى مستشفى السويسي بالرباط في حالة حرجة، بينما تم نقل الزوجة الهالكة إلى مستودع الأموات.

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حوادث شوف تيفي وفاة سلا الرباط

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