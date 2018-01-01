حزب بوتفليقة شاداه الخلعة من ''بوعزيزي'' جزائري ﻿

حذر جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب ''جبهة التحرير الوطني'' الذي يتزعمه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان اليوم الجمعة، من احتقان اجتماعي يؤدي إلى

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حذر جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب ''جبهة التحرير الوطني'' الذي يتزعمه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان اليوم الجمعة، من احتقان اجتماعي يؤدي إلى ظهور ''بوعزيزي'' جديد في الجزائر، من شأنه أن يؤجج الأوضاع الداخلية والسلم المدني في البلاد.

وأصبحت الجزائر في الآونة الأخيرة محط انتباه عدد من المتتبعين ودول العالم، بسبب الظروف الاجتماعية الخطيرة التي تعيشها، في وقت يغتني جنرالات النظام ويتم تفقير الشعب أكثر، حيث يسعى مسؤولوا البلاد إلى تصدير الأزمة الاجتماعية خارج البلاد، وكيل الاتهامات المجانية والصبيانية إلى المغرب.

الشعب الجزائري اليوم يتساءل أكثر من أي وقت مضى عن مصير رئيسه عبد العزيز بوتفليقة، خصوصا بعدما تم تكريمه من خلال صورته فقط أمس الخميس، ما صب على النظام الجزائري سخرية عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي.