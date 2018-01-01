مثير.. جمارك طنجة شدات طنجرة فيها الذهب وهواتف ذكية وأشياء أخرى وهذه هي التفاصيل ﻿

أحبطت عناصر الجمارك بمیناء طنجة المتوسط، عملیة لإدخال كمیة من الحلي الذهبیة والأجهزة الإلكترونیة بطریقة غیر قانونیة إلى التراب الوطني.

شوف تيفي

أحبطت عناصر الجمارك بمیناء طنجة المتوسط، عملیة لإدخال كمیة من الحلي الذهبیة والأجهزة الإلكترونیة بطریقة غیر قانونیة إلى التراب الوطني.

وكشفت مصادر محلية اليوم الجمعة أن عناصر فرقة المراقبة بمیناء طنجة المتوسط تمكنت إثر تفتیش دقیق لسیارة سیاحیة، في ملكیة مواطن مغربي مقیم بالخارج، من العثور على حوالي كیلوغرام ونصف من الحلي الذهبیة مدسوسة بعنایة في طنجرة ضغط، بالإضافة إلى كمیة مهمة من البضائع مخفیة في صندوق خشبي.

وحسب المصادر ذاتها فإن البضائع المحجوزة تتكون من 433 هاتفا ذكیا مستعملا، و 9 هواتف ذكیة جدیدة، و77 حاسوبا محمولا، وحاسوبین من نوع ''إي ماك''، و25 ساعة ذكیة، و19 شاشة تعمل باللمس مخصصة للسیارات، و 6 حواسیب لوحیة، وجهازا واحدا لعرض البیانات، و11 آلة تصویر، وجهازا للكشف عن المعادن.