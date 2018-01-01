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مثير..صدق أولا تصدق..وأخيرا هاهي واحدة من أهم مسببات العقم

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 00:48 مثير..صدق أولا تصدق..وأخيرا هاهي واحدة من أهم مسببات العقم | مجتمع
مثير..صدق أولا تصدق..وأخيرا هاهي واحدة من أهم مسببات العقم
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أكثر من 90 بالمئة من الإيصالات والفواتير تحتوي على مواد كيميائية ترتبط بالعقم والتوحد ومرض السكري من النوع 2 والذي كان يدعى سابقا داء السكري.

شوف تيفي

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أكثر من 90 بالمئة من الإيصالات والفواتير تحتوي على مواد كيميائية ترتبط بالعقم والتوحد ومرض السكري من النوع 2 والذي كان يدعى سابقا داء السكري.

وأفادت الدراسة التي نشرتها ''ديلي ميل البريطانية'' أن المركب العضوي ''بيسفينول أ'' وهو مادة لها استعمال واسع في صناعة البلاستيك الشفاف والصلب المسمى بولي كربونات وبديله الصحي ''بيسفينول أس'' يضافان إلى 93 بالمئة من الإيصالات في المتاجر مع وجود 2 بالمئة منها فقط بدون طلاء كيميائي على الإطلاق.

ولفتت الدراسة إلى أن تداول الإيصالات لفترة وجيزة يؤدي إلى امتصاص كمية كبيرة من ''بيسفينول أ'' و''بيسفينول أس'' في الجسم حيث تزداد هذه الحالة بمعدل 10 مرات لدى الأشخاص ذوي الأصابع الدهنية أو الرطبة.

وقررت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية والمفوضية الأوروبية أنه ابتداء من عام 2020 سيتم حظر استخدام ''بيسفينول أ'' في زجاجات الأطفال وزجاجات المياه البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية وإضافتها إلى الإيصالات لجعل الكتابات قاتمة اللون دون استخدام الحبر.

‫شوف تيفي

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حبر فاتورات إيصالات عقم

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