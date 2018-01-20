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بالصور.. توقيف أخطر المجرمين في القنيطرة

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 00:31 بالصور.. توقيف أخطر المجرمين في القنيطرة | حوادث و حقوق
بالصور.. توقيف أخطر المجرمين في القنيطرة
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة التابعة لولاية أمن القنيطرة قبل قليل من يومه الجمعة، من توقيف مجرم مسجل خطر كان يروع سكان حي النسمة بمنطقة ''العلامة'' وذلك في عملية نوعية.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة التابعة لولاية أمن القنيطرة قبل قليل من يومه الجمعة، من توقيف مجرم مسجل خطر كان يروع سكان حي النسمة بمنطقة ''العلامة'' وذلك في عملية نوعية.

وحسب مصادر أمنية فإن (العربي.ب) البالغ من العمر (28) سنة من ذوي السوابق العدلية، وهو مسجل خطر في الدوائر الأمنية، إضافة إلى ذلك كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية، ويشكل مصدر إزعاج كبير.

وأوضحت المصادر نفسها أن الموقوف كان مبحوثا عنه من أجل قضايا تتعلق بالسرقة بالعنف واستعمال السلاح الأبيض، والضرب الجرح البليغ، تم إيقافه على مستوى حي نسمة بعد مقاومة شرسة للعناصر الأمنية التي تمكنت منه، مع حجز سيف من الحجم الكبير.

وسيتم إحالة الموقوف على العدالة، فور انتهاء الأبحاث التي تجرى بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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أمن دائرة القنيطرة مجرم

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