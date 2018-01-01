 سابقة..والد الزفزافي يحضر إلى جانب نبيلة منيب افتتاح أشغال مؤتمر حزبها الرابع بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مقتل رابور تحول إلى جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية | دولي

مقتل ''رابور'' تحول إلى جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية

بوتين يغطس في بحيرة متجمدة بصدر عار‎ | دولي

بوتين يغطس في بحيرة متجمدة بصدر عار‎

هاذ شي خطير ديال الأفلام: مافيا قتلات مغربي حاول تهريب بارون مخدرات باستعمال طائرة | دولي

هاذ شي خطير ديال الأفلام: مافيا قتلات مغربي حاول تهريب بارون مخدرات باستعمال طائرة

الشوفو يقتل قاصر حامل ويرسل زوجها إلى المستعجلات في حالة حرجة بسلا | حوادث و حقوق

''الشوفو'' يقتل قاصر حامل ويرسل زوجها إلى المستعجلات في حالة حرجة بسلا

مؤلم..الغاز يقتل زوجين بفاس | حوادث و حقوق

مؤلم..الغاز يقتل زوجين بفاس

عاجل..مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بمنجم ضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

عاجل..مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بمنجم ضواحي خنيفرة

بعد ريدوان..فرانش مونتانا يبرز جمالية شفشاون ويكرم والدته على طريقته | ثقافة و فنون

بعد ريدوان..فرانش مونتانا يبرز جمالية شفشاون ويكرم والدته على طريقته

حزب بوتفليقة شاداه الخلعة من بوعزيزي جزائري | دولي

حزب بوتفليقة شاداه الخلعة من ''بوعزيزي'' جزائري

مثير.. جمارك طنجة شدات طنجرة فيها الذهب وهواتف ذكية وأشياء أخرى وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير.. جمارك طنجة شدات طنجرة فيها الذهب وهواتف ذكية وأشياء أخرى وهذه هي التفاصيل

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

سابقة..والد الزفزافي يحضر إلى جانب نبيلة منيب افتتاح أشغال مؤتمر حزبها الرابع بالرباط

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 00:14 سابقة..والد الزفزافي يحضر إلى جانب نبيلة منيب افتتاح أشغال مؤتمر حزبها الرابع بالرباط | بوليتيك
سابقة..والد الزفزافي يحضر إلى جانب نبيلة منيب افتتاح أشغال مؤتمر حزبها الرابع بالرباط
حضر أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة ، لأشغال المؤتمر الرابع للحزب الاشتراكي الموحد الذي تتزعمه نبيلة منيب، وألقى بالمناسبة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ،

شوف تيفي

حضر أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة ، لأشغال المؤتمر الرابع للحزب الاشتراكي الموحد الذي تتزعمه نبيلة منيب، وألقى بالمناسبة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، مساء اليوم الجمعة بالرباط.

 وقال والد الزفزافي في كلمته "أن العالم كله معنا حتى الملك محمد السادس معنا بدليل خطبه الأخيرة .."

 من جهتها قالت منيب في تصريح لشوف تيفي على هامش المؤتمر أن الجميع يريد التقدم من أجل التغيير، ومشروع الحزب يقول إن المطلب الوحيد هو محاربة الفساد والمساواة و التوزيع العادل للثروة"

 وينظم الحزب الاشتراكي الموحد، في الفترة ما بين 19 و21 يناير الجاري، مؤتمره الوطني الرابع تحت شعار " دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية ".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الزفزافي المقاربة الأمنية مؤتمر اليسار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رئيس الوزراء الجزائري أويحيى يتجاوز حدوده ويهاجم المغرب | بوليتيك

رئيس الوزراء الجزائري أويحيى يتجاوز حدوده ويهاجم المغرب

رئيس الوزراء الجزائري أويحيى يتجاوز حدوده ويهاجم المغرب | بوليتيك

رئيس الوزراء الجزائري أويحيى يتجاوز حدوده ويهاجم المغرب

إثارة قضية الاعتداء على ضابط شرطة خلال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

إثارة قضية الاعتداء على ضابط شرطة خلال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

اجتماع ثاني لعزيز أخنوش مع المجتمع المدني في قلب جرادة وهذا مادار بينهم | بوليتيك

اجتماع ثاني لعزيز أخنوش مع المجتمع المدني في قلب جرادة وهذا مادار بينهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..معلومات مهمة عن أضرار المشروبات الغازية | واش فراسك
منذ 2 ساعات

بالفيديو..معلومات مهمة عن أضرار المشروبات الغازية

حصـــري و بالفيديو..هاذي هي الفيلا اللي تعدبات فيها خادمة بطريقة بشعة فكازا | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو..هاذي هي الفيلا اللي تعدبات فيها خادمة بطريقة بشعة فكازا

هـــام للمغاربة ..الزيادة في أثمنة المحروقات معندهاش علاقة بتحرير الدرهم | خارج البلاطو

هـــام للمغاربة ..الزيادة في أثمنة المحروقات معندهاش علاقة بتحرير الدرهم

فيديو طريف..الشاب المغربي اللي دار البوز فالفايسبوك يكشف حقيقة زواجه من مهاجرة من افريقيا جنوب الصحراء و الأخيرة ترد عليه بالدارجة المغربية | خارج البلاطو

فيديو طريف..الشاب المغربي اللي دار البوز فالفايسبوك يكشف حقيقة زواجه من مهاجرة من افريقيا جنوب الصحراء و الأخيرة ترد عليه بالدارجة المغربية

﻿

آخر المستجدات

مقتل رابور تحول إلى جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية | دولي
منذ 15 دقيقة

مقتل ''رابور'' تحول إلى جهادي في تنظيم الدولة الإسلامية

بوتين يغطس في بحيرة متجمدة بصدر عار‎ | دولي

بوتين يغطس في بحيرة متجمدة بصدر عار‎

هاذ شي خطير ديال الأفلام: مافيا قتلات مغربي حاول تهريب بارون مخدرات باستعمال طائرة | دولي

هاذ شي خطير ديال الأفلام: مافيا قتلات مغربي حاول تهريب بارون مخدرات باستعمال طائرة

الشوفو يقتل قاصر حامل ويرسل زوجها إلى المستعجلات في حالة حرجة بسلا | حوادث و حقوق

''الشوفو'' يقتل قاصر حامل ويرسل زوجها إلى المستعجلات في حالة حرجة بسلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.