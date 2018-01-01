سابقة..والد الزفزافي يحضر إلى جانب نبيلة منيب افتتاح أشغال مؤتمر حزبها الرابع بالرباط ﻿

حضر أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة ، لأشغال المؤتمر الرابع للحزب الاشتراكي الموحد الذي تتزعمه نبيلة منيب، وألقى بالمناسبة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ،

شوف تيفي

حضر أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة ، لأشغال المؤتمر الرابع للحزب الاشتراكي الموحد الذي تتزعمه نبيلة منيب، وألقى بالمناسبة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، مساء اليوم الجمعة بالرباط.

وقال والد الزفزافي في كلمته "أن العالم كله معنا حتى الملك محمد السادس معنا بدليل خطبه الأخيرة .."

من جهتها قالت منيب في تصريح لشوف تيفي على هامش المؤتمر أن الجميع يريد التقدم من أجل التغيير، ومشروع الحزب يقول إن المطلب الوحيد هو محاربة الفساد والمساواة و التوزيع العادل للثروة"

وينظم الحزب الاشتراكي الموحد، في الفترة ما بين 19 و21 يناير الجاري، مؤتمره الوطني الرابع تحت شعار " دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية ".