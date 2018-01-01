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رئيس الوزراء الجزائري أويحيى يتجاوز حدوده ويهاجم المغرب

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 00:08 رئيس الوزراء الجزائري أويحيى يتجاوز حدوده ويهاجم المغرب | بوليتيك
رئيس الوزراء الجزائري أويحيى يتجاوز حدوده ويهاجم المغرب
بعد عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري، قام رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، بدروه في خطاب ألقاه أمام أنصار حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه، بالهجوم على المغرب وقال إن هناك

 "شوف تيفي"

 بعد عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري، قام رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، بدروه في خطاب ألقاه أمام أنصار حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه، بالهجوم على المغرب وقال إن هناك قوافل قادمة من غرب الجزائر تحاول إغراق البلاد بالكوكايين والحشيش، وذلك في إشارة ضمنية إلى المغرب، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

 وأوضح موقع صحيفة "الخبر" الجزائرية في خبر لها تحت عنوان "أيحيى يهاجم المغرب" أن رئيس الوزراء، أفاد أمس الخميس، أن حزبه يقف بجانب المواقف التي تتخذها الدولة الجزائرية، وهاجم الذين قال إنهم يحاولون إغراق الجزائر بالمخدرات والكوكايين.

 تجدر الإشارة إلى أن عبد القادر مساهل وزير الخارجية، اتهم قبل مدة المغرب باتهامات زائفة لا أساس لها من الصحة، ما جعله محط سخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

‫شوف تيفي

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