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بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 23:28 بالصور..انقلاب سيارة تحمل ثلاثة محامين وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
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انقلبت صباح اليوم الجمعة سيارة خفيفة من نوع ''بوجو 405'' على مستوى الطريق الوطنية رقم16 الرابطة بين طنجة والسعيدية وبالضبط على مشارف دوار الشعابي التابع لجماعة دار الكبداني عمالة الدريوش، مخلفا إصابات

شوف تيفي

انقلبت صباح اليوم الجمعة سيارة خفيفة من نوع "بوجو 405" على مستوى الطريق الوطنية رقم16 الرابطة بين طنجة والسعيدية وبالضبط على مشارف دوار الشعابي التابع لجماعة دار الكبداني عمالة الدريوش، مخلفا إصابات متفاوتة الخطورة تمثلت في كسور وجروح خفيفة، وذلك بعد انزلاق السيارة في منعرج خطير، لتستقر في واد صغير بجانب البحر.

وحسب مصدر من عين المكان فإن الأشخاص الثلاثة، هم محامون كانوا قادمين من مدينة الحسيمة في اتجاه مدينة الناظور.

وبمجرد علمها بالأمر انتقلت عناصر الدرك الملكي، وسيارة الإسعاف التابعة لجماعة تزاغين إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية.

جدير بالذكر أن الطرق الوطنية تعرف حوادث عديدة في هذا الفصل من السنة لعدة عوامل، أهمها التساقطات المطرية.

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حادثة خطيرة انقلاب سيارة

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