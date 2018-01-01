إثارة قضية الاعتداء على ضابط شرطة خلال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المحامي عبد الكريم المساوي المنتمي لهيئة الدافع عن ناصر الزفزافي ورفاقه، أثار قبل قليل من يومه الجمعة خلال أطوار الجلسة التي تجرى

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المحامي عبد الكريم المساوي المنتمي لهيئة الدافع عن ناصر الزفزافي ورفاقه، أثار قبل قليل من يومه الجمعة خلال أطوار الجلسة التي تجرى بالقاعة رقم 7، قضية الضابط "عصام البوزيدي" والذي كشفت النيابة العامة قبل مدة عن تعرضه للتعنيف بالحسيمة على يد المعتقلين.

وأوضح الموفد بأن المحامي عبد الكريم المساوي قال خلال مرافعته : "أن قضية الضابط عصام خير مثال على أن المعتقلين هم مثال في السلمية بعدم لجوؤهم إلى ممارسة العنف في حق هذا الضابط خلاف لما يدعيه محامو الطرف المدني".

وأكد المحامي المذكور، أن المعتقلين مسالمون ولم تكن لهم نية القيام بأي عمل جرمي، والدليل هو عدم اعتراضهم للضابط ولأسرته ليلا، كاشفا أن مصادر مجهولة وجهت فقط بعض العبارات إلى الضابط بصفحات فيسبوكية.

جدير بالذكر أن أطوار المحاكمة، ما تزال جارية إلى حدود كتابة هذه الأسطر، حيث تتقدم هيئة دفاع المعتقلين بمرافعات للرد على الطرف المدني.