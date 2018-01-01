اللاعب مشاش يؤكد من جديد رفضه تمثيل المنتخب الجزائري واختياره المنتخب المغربي ﻿

كشف رابح ماجر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، عن تفاصيل آخر حديث له مع اللاعب زين الدين مشاش الممارس رفقة فريق نابولي بخصوص تمثيله للمنتخب الجزائري.

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كشف رابح ماجر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، عن تفاصيل آخر حديث له مع اللاعب زين الدين مشاش الممارس رفقة فريق نابولي بخصوص تمثيله للمنتخب الجزائري.

وأوضح ماجر في تصريح لوسائل الاعلام، أن خلال حديثه مع مشاش من أجل التراجع عن قراره وتمثيل المنتخب الجزائري، أكد أن اللاعب تشبت بحمل قميص المنتخب المغربي بصفة نهائية للمشاركة في كأس العالم المقرر تنظيمها بروسيا.

ومن المنظر أن يدرج هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي اللاعب مشاش ضمن لائحة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر التدريبي استعدادا للمباريات الودية شهر مارس المقبل.