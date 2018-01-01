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اجتماع ثاني لعزيز أخنوش مع المجتمع المدني في قلب جرادة وهذا مادار بينهم

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 22:31 اجتماع ثاني لعزيز أخنوش مع المجتمع المدني في قلب جرادة وهذا مادار بينهم | بوليتيك
اجتماع ثاني لعزيز أخنوش مع المجتمع المدني في قلب جرادة وهذا مادار بينهم
اجتمع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يومه الجمعة، مع ممثلين عن المجتمع المدني من إقليم جرادة، بعد اجتماع أول جمعه بمنتخبين محليين وفلاحين.

شوف تيفي:

اجتمع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يومه الجمعة، مع ممثلين عن المجتمع المدني من إقليم جرادة، بعد اجتماع أول جمعه بمنتخبين محليين وفلاحين.

وعبرت مداخلات ممثلي المجتمع المدني من الإقليم عن ترحيبهم بزيارة عزيز أخنوش من الأجل الاستماع لمطالبهم وحاجياتهم، ونقل نظرتهم للنموذج التنموي الأنسب لمنطقتهم، حيث جاءت أبرز المداخلات لتعبر عن حاجيات الإقليم لبديل اقتصادي فعال وملموس، يحقق تنمية شاملة يستفيد منها جميع أبناء الإقليم، مشددين عن ثقتهم وأملهم في التفاعل مع هذه المطالب بشكل إيجابي، بعد زيارة عزيز أخنوش للمنطقة.

وعبر أحد الشباب الحاضرين عن سعادته بحضور عزيز أخنوش للقاء الشباب الممثلين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يخرج من اللقاء فرحا بعد تلقي الوزير لجميع مطالب الشباب الحاضر.

وضح أخنوش عددا من النقاط المتعلقة بالقطاع الفلاحي داخل البديل الاقتصادي، وذلك تفاعلا مع نقاش الشباب من ممثلي المجتمع المدني، فضلا عن المطالب التي عبر عنها الشباب الحاضر، حيث تعهد الوزير بنقل الحاجيات والمطالب التي تم التعبير عنها للحكومة.

وأشار أخنوش إلى أهمية هذه اللقاءات المسؤولة من طرف جميع المتداخلين، مشيرا إلى أن النقاش كان جد مفيد للتعرف على واقع الأمور، ومؤكدا أن وزارة الفلاحة تقدم دائما يد العون للشباب، وتصاحبه في عدد من المشاريع التي أثبتت نجاحها في عدد من جهات المغرب، مشيرا إلى ضرورة أخذ الشباب للمبادرة والاستفادة من الدعم المقدم.

‫شوف تيفي

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أخنوش اجتماع جرادة المغرب

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