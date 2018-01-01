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مؤلم..''الترامواي'' يقتل مغربيا بإيطاليا

بتاريــخ : 19 يناير 2018 / 21:27 مؤلم..الترامواي يقتل مغربيا بإيطاليا | دولي
مؤلم..''الترامواي'' يقتل مغربيا بإيطاليا
اهتزت مدينة طورينو الإيطالية على وقع حادثة مؤلمة، راح ضحيتها مهاجر مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، لقي حتفه ليلة أمس الخميس إثر تعرضه لدهس من قبل إحدى قطارات الترامواي، وهو يحاول عبور شارع ''جوليو

شوف تيفي

اهتزت مدينة طورينو الإيطالية على وقع حادثة مؤلمة، راح ضحيتها مهاجر مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، لقي حتفه ليلة أمس الخميس إثر تعرضه لدهس من قبل إحدى قطارات الترامواي، وهو يحاول عبور شارع ''جوليو تشيزاري''.

وحسب مصادر إيطالية بطورينو اليوم الجمعة، فقد وقعت الفاجعة في حدود منتصف الليل وثلاثين دقيقة، حيث كان المهاجر المغربي ''ح. إ.'' يهم بعبور شارع جوليو تشيزاري في اتجاه شارع فيرتشيلي، قبل أن يباغته قطار ترامواي تابع للخط الحضري رقم 4 ويرديه قتيلا في عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بالرغم من سرعة تدخل عناصر الإسعاف التي لم يكن أمامها سوى توثيق شهادة وفاة المهاجر المغربي ونقل جثمانه إلى مستودع الأموات.

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مغربي طرامواي طورينو إيطاليا

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